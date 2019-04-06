كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأعلى للإعلام: محمد صبحي سيبدأ مهامه برئاسة لجنة الدراما الأسبوع الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الفنان محمد صبحي، وافق على رئاسة لجنة الدراما، مضيفا أن “صبحي” سيبدأ مهامه الأسبوع الجاري لتشكيل اللجنة.

وأضاف مكرم في تصريحات له، أنه من الممكن أن يستعين الفنان محمد صبحي بأعضاء من اللجنة السابقة في لجنة الدراما الجديدة، مشيرا إلى أن المجلس بدأ استعداداته لمتابعة الدراما المقرر عرضها في شهر رمضان الكريم .