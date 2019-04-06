ماريتا الحلاني تحتفل بتخرجها من الجامعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، بتخرجها من الجامعة بإجازة الأعمال من الجامعة الأمريكية ببيروت.

ونشرت ماريتا، صورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بروب التخرج، وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها بتخرجها من الجامعة.

الفنانة الإماراتية أحلام، حرصت على تهنئتها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»، قائلة: «حياتي بنوتي مبروك مبروك ما شاء الله على الأدب والجمال والثقافة والتربية».

وردّت عليها ماريتا بقولها: «شكرًا يا ملكة! اشتقتلك كتير كتير».

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وكانت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أولى المهنّئات معلقةً «برافو ماريتا».

يذكر أن ماريتا الحلاني، تبلغ من العمر 22 عامًا، وبدأت مشوارها الاحترافي للغناء مؤخرا، وأصدرت حتى الآن 13 أغنية متنوعة بين العربية والإنجليزية.

وكانت ماريتا، قد أطلقت ألبوم غنائي يحمل أسمها ويضم10 أغنيات منها “آخر مرة” و”أنا” و”منو معقد” وأغنية “هيا وهذى” باللهجة الجزائرية”، وأغنية “متلخبطة” باللهجة المصرية مع الموزع المصري ماز، بجانب أغنية “خايفة أنام” التي تم إطلاقها من قبل بشكل فيديو كليب.

وتتسم كل أغنية منها بـ”ستايل موسيقي” مغاير عن الأخرى، لتقدم خلاله توليفة غنائية وموسيقية دسمة فى مستهل مشوارها الغنائي المنفرد بعيدًا عن مظلة والدها النجم الكبير عاصى الحلاني.