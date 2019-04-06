أحلام في لقطة رومانسية مع زوجها.. صورة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة الإماراتية أحلام ظهرت فيها برفقة زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري.
أحلام ظهرت في الصورة في لقطة رومانسية مع زوجها، حيث ظهرت وهي مستلقية مستندة إلى زوجها فيما يقوم هو باحتضانها.
عدد من جمهور الفنانة الإماراتية انتقدوا الوضعية التي تصورت بها مع زوجها، خاصة أن الصورة التقطت لهما في مكان عام.
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد طرحت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أبرحل”، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.
الفنانة الإماراتية شاركت جمهورها بمجموعة صور من كواليس تصوير الكليب، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
أحلام علقت على الصور، بقولها: “كانت أجواء التصوير رائعه شكراً للرائع #عبدالله_المشرف لا استطيع ان اتخيل نجاح هذا الكليب من دون وجودك.. احسنت من قلبي والمخرج #مارك على هذا الابداع.. إسمعوا اغنيتي #ابرحل أحلام - فيديوكليب أبرحل (حصريا ) | 2019 “.
الفنانة الإماراتية طلبت من جمهورها طلب غريب، بقولها: “ممكن اطلب منكم طلب صوروا لي فيديو وانتوا تسمعون الأغنيه في اي مكان أثري تكونون فيه ويارب ترجع ايام زمن الطيبين شكراً لكم ”ابرحل “.
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