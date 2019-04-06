الملكة تحرم ميجان ماركل من ارتداء مجوهرات أميرة القلوب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، منع الأمريكية ميجان ماركل، زوجة حفيدها الأمير هاري، من ارتداء مجوهرات الأميرة الراحلة ديانا .

صحفية Sun ”ذا صن ” الإنجليزية، ذكرت أن الملكة إليزابيث منعت ميجان ماركل من ارتداء مجوهرات الأميرة ديانا نهائياً، وأبلغت الأمير هاري بقرارها؛ الأمر الذي أثار التوتر بينه وبين شقيقه ويليام.

Advertisements

الصحفية أشارت إلى أن الأجواء ظلت متوترة لفترة طويلة، بسبب قرار الملكة إليزابيث فيما يخص ارتداء ميجان ماركل للمجوهرات الملكية الخاصة بالأميرة ديانا.

ووفقا للصحيفة، فإنه بشأن اتخاذ الملكة إليزابيث هذا القرار ضد ميجان فإن الملكة تحب ميجان بشكل شخصي، ولكن عليها الحفاظ على التسلسل الهرمي للعائلة، فحتى لو كانت دوقة ساسكس المرأة الأكثر شعبية في العالم، فهي أقل رتبة من دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام،

بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن قرار الملكة عائد إلى وضع حد لتصرفات ميجان ماركل التي تجد فيها تجاوز أحياناً، خاصة وأنه جاء بعد توجيه إنذار لها بشكل مباشر، بضرورة التعامل بشكل لائق مع العاملين في القصر.

جاء ذلك بعد تسريبات أشارت إلى أن دوقة ساسكس تتعامل بصرامة مع الموظفين في القصر الملكي، وأنها دائمة الشكوى والطلبات، للحد الذي وصل إلى استقالة عدد من فريق عملها.