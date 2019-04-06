حسن حسني يعود للسباق الرمضاني بـ«أبو جبل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الفنان المصري حسن حسني، العودة للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «أبو جبل».

وجاء قرار المشاركة في المسلسل بعد تأكيد الفنان المصري مصطفى شعبان، له بأن دوره لن يرهقه ولن يحتاج منه التصوير لساعات طويلة، كما شعر حسن حسني بالحماس للمسلسل لشعوره الدائم بالارتياح بالعمل مع مصطفى شعبان.

وكان المطرب دياب والذي يشارك في بطولة العمل نشر مؤخرًا صورة تجمعه بمصطفى شعبان، وحسن حسني عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، في أول ظهور له برفقة أبطال الأعمال.

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ويشارك في بطولة «أبو جبل» نخبة كبيرة من الفنانين منهم مصطفى شعبان، ومحمد دياب، و نجلاء بدر، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية.

وكان أخر أعمال الفنان حسن حسني، مشاركتها في مسلسل «رحيم»، مع الفنان ياسر جلال، والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي، وقدم فيه دور والد ياسر جلال، وكان ذلك بعد غياب طويل.

يذكر أن الفنان حسني حسني، تم تكريمه مؤخرًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مجمل مشواره الفني الطويل.