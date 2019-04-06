زملاء محمد صلاح يعاقبونه بعد خسارته التحدي.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خاض النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، برفقة زملائه تحدي إصابة العارضة، إلا أنه كان الأقل نجاحا، وذلك خلال تدريبات الفريق استعدادا للجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وشارك في التحدي بالإضافة إلى صلاح، كل من الكرواتي العائد من الإصابة ديان لوفرين، والهولندي جورجينيو فينالدوم، وأليكس أوكسليد-تشامبرلين الذي يتعافى من الإصابة ويقترب من العودة إلى الملاعب بعد غياب استمر عدة أشهر.
موقع ليفربول نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنافس اللاعبين بطريقة مرحة على إصابة عارضة المرمى من حوالي 25 مترا.. وبدا لوفرين الأكثر دقة في التحدي، إذ تمكن من إصابة العارضة 3 مرات، وفشل في إحدى الكرات التي سددها بشكل استعراضي.
ورغم نجاحه في إحدى التسديدات، بدا صلاح الأكثر إخفاقا في إصابة العارضة، وظهر زملاؤه وهم ينادونه بـ”الفاشل” على سبيل المزاح.
صلاح، هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي، اضطر في نهاية التحدي إلى الخضوع لعقوبة بدنية وتنفيذ تمرين الضغط وسط ضحكات زملائه.
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