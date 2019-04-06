مي كساب تصف منتقديها بالمعاقين ذهنيًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية مي كساب، عن غضبها الشديد من التعليقات السلبية التي تتلقاها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مي كساب، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «إلي الآباء والأمهات ربو أولادكم صح على الدين والأخلاق بجد أنا تعبت من كمية التعليقات السافلة الغير آدمية على السوشيال ميديا».

وأضافت: «المصيبة بيردو يقولو ده نقد نقد بالشتيمة ما شاء الله على التربية أنا تعبت والله تعبت مش قادرة استحمل الإهانات دي».

و كانت مي كساب، قد كشفت سبب غضبها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إدوارد مقدم برنامج «القاهرة اليوم»، قائلة: «دي عندها إعاقة ذهنية، لما تقولي كتك القرف في شكلك، مش ده سب وقذف؟».

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وأضافت: «مش بحب التعليقات السخيفة اللي فيها تجاوزات ضدي، وحزينة على الشباب، اللي هاجموني بألفاظ خارجة عبر منصات التواصل الاجتماعي».

من ناحية أخرى طرحت مي كساب، ألبومها الجديد «أنا لسه هنا»، يوم اليوم الخميس 4 أبريل بشكل حصري على «فودافون»، وذلك بعد غياب 4 سنوات.

ألبوم الفنانة المصرية يضم 11 أغنية وهي: «أنا لسة هنا، يا ابن اللعيبة، في من ده، متغيرة، ببساطة، اتحملني، الروش، جوزي، شيفاك كبير»، وغيرها.

وتتعاون مي مع عدد من الشعراء والملحنين ومنهم أمير طعيمة، نصر الدين ناجي، أحمد مرزوق، والألحان لمدين ورامي جمال وعزيز الشافعي، وأورتيجا، والألبوم كله من توزيع زوجها مطرب المهرجانات أوكا الذي قال إنه حريص على عودة زوجته للغناء بشكل مختلف.