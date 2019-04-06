محمد رمضان يسخر من تقرير تلفزيوني: "أنتظر رأي ملكة إنجلترا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر الفنان المصري محمد رمضان، الرد بطريقته الساخرة، على تقرير فضائية ”BBC“ البريطانية، الذي أعدته عن حفله الغنائي الأول له في مصر، وأثار جدلًا واسعًا وانتقادات حادة من قبل كثيرين بسبب ظهوره عاريًا على المسرح.

ونشر رمضان في مقطع فيديو التقرير الذي أعدته الفضائية البريطانية، عبر حسابه في فيسبوك، وعلق قائلًا: "أنتظر رأي ملكة إنجلترا في القصة دي".

واستعرض تقرير "BBC" مشوار رمضان الفني وحديثه عن طموحه وصولًا إلى انتقادات الجمهور والنقاد والهجوم عليه، والبلاغات المقدمة ضده بسبب حفله الغنائي وظهوره عاريًا.

وتسبب الحفل في اشتعال غضب فئة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب تقديم المحامي سمير صبري بلاغًا ضده.

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كما وجه المحامي أيمن محفوظ، إنذارًا لنقابة الموسيقيين للتدخل، لارتكاب رمضان أمرًا لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع، وإفساد الذوق العام، إلى جانب بعض التهم الأخرى.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية في مصر أصدرت بيانًا جاء فيه: ”بعد الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام، ومواقع السوشيال ميديا، والبلاغات التي تلقتها نقابة المهن الموسيقية بشأن واحدة من الحفلات الغنائية الاستعراضية التي أقامها نجم سينمائي مؤخرًا في القاهرة، قررت النقابة عدم منح أي تصاريح لاحقًا إلا من خلال لجنة فنية لتقييم المستوى الفني".