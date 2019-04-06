طالبات سعوديات يحتفلن بأفلامهن السينمائية بحضور شخصيات عربية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت جامعة عفت بمدينة جدة، الدورة السادسة من مهرجان "شوريل" لأفلام الطالبات، التي أقيمت تحت شعار "العالم بأعينهن" وتحتفي فيه الجامعة بأفلام طالباتها وخريجاتها من قسم الإنتاج المرئي والرقمي، وهو القسم الأول لتدريس فنون السينما بالمملكة، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بمرور 20 عامًا على تأسيسها، تحت رعاية الأميرة لولوة الفيصل.

وظهر خلال الحفل تعدد المواهب للكثير من الفتيات، فمنهن عازفات البيانو والكمان، ومؤلفات أفلام قصيرة وطويلة، وغيرها، بحضور عدد من نجوم الفن والمكرّمين العرب.

وألقى وزير الإعلام المصري السابق، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، أسامة هيكل، الكلمة الرئيسة للحفل الذي قدّمته الفنانة الشابة فاطمة البنوي، وتم تكريم الفنانة المخضرمة مريم الغامدي من السعودية، والمخرج نواف الجناحي من الإمارات، ومراقب السينما في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، فاطمة الحسينان، والمنتج اللبناني سام لحود، ومن مصر الناقد السينمائي طارق الشناوي، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي المنتج محمد حفظي، والمخرج الموريتاني عبد الرحمن لاهي رئيس المجلس الفني لمؤسسة المورد الثقافي.

كما تم خلال الحفل تقديم عرض لأهم إنتاجات طالبات الجامعة في مجال الأفلام القصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة، بالإضافة لمعرض للإعلام التفاعلي.