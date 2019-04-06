صورة نادرة للأمير هاري وميغان ماركل أثناء مواعدتهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يمر أسبوع على إطلاق الزوجان الملكيان حسابها الخاص عبر إنستغرام، حتى بدأ الأمير هاري وميغان ماركل، مشاركة بعض الصور الخاصة بهم والتي لم يسبق أن نُشرت في الإعلام، كان آخرها صورةً ظهرا فيها، وهما يعتنيان بفيلٍ خلال رحلة إلى بوتسوانا.

وزار الزوجان الدولة الأفريقية، في عام 2017، قبل أن يعرض الأمير الزواج على ميغان، حيثُ وصف تلك الزيارة بأنها الوجهة الرومانسية الحاسمة، التي ستسمح لهما بالاقتراب من بعضهما البعض.

ويمكن رؤية ميغان وهاري، جاثمَين على الأرض، إلى جانب فيلٍ صغير، ويقومان بربط طوقٍ للتتبُّع عبر القمر الصناعي بذلك الفيل، ويرتديان قبَّعتين متماثلتين باللون الكاكي.

وفي تلك العطلة المفاجئة في عام 2017 التي جاءت بعد عامٍ على علاقتهما وقبل أشهرٍمن خطبتهما اصطحب هاري النجمة الأمريكية السابقة، للاحتفال بعيد ميلادها الـ36، مُتنقِّلَين بين المنتجعات الفاخرة في البلد الجنوب إفريقي.

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وهي رحلة تعني الكثير للأمير هاري، حيث جَلب الألماس المستخدم في خاتم خطبة ميغان من بوتسوانا، التي تُعد أكبر مُنتج للألماس في العالم، ووصفها حينها بقوله: "لقد كُنّا وحدنا حقّاً، وكان هذا مهمّاً في التأكُّد من أن لدينا فُرصة لمعرفة بعضنا بعضاً".

وأضاف هاري: "لقد خيَّمنا معاً تحت النجوم، وقد جاءت وانضمَّت إليَّ 5 أيام هناك، وهو الأمر الذي كان رائعاً بشكل مُطلق".