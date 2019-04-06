حورية فرغلي غجرية في إعلان ياسمينا

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: طرحت نقابة السينمائيين الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "ياسمينا" الذي تقوم ببطولته الفنانة حورية فرغلي مع فيفي عبده. حيث تظهر "فرغلي" كفتاة غجرية في الدور الذي تراهن عليه بتقديم نفسها بشكلٍ مختلف للجمهور بعد غيابٍ دام اكثر من عام. علماً أنها تُطلُّ على ظهر الحصان مجدداً بعدما امتنعت عن ذلك لفترةٍ طويلة بسبب مشكلة صحية ألمت بها عقب سقوطها عن ظهره مسبقاً. مع التذكير بأنها فارسة محترفة فازت ببطولات كثيرة في ميدان سبق الخيل.

هذا وتظهر "عبده" أيضاً إلى جانب الفنان سامح الصريطي في الفيديو الترويجي لهذا العمل الذي يخرجه عبد العزيز حشاد وكتبه محمد الغيطي.

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