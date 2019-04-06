"أليكسيس هانتر" تكشف عن علاقة مثلية جمعتها بـ"مارلين مونرو"

كانت للممثلة جوي لانسينغ، التي يطلق عليها البعض "مارلين مونرو التلفزيون" علاقة غرامية مع امرأة ادعت أمام الجمهور أنها أختها حتى تخفي الأنظار عنها، حيث تزعم أليكسيس هانتر، البالغة من العمر 70 عامًا ، والتي كتبت كتابًا عن لانسينغ في عام 2015 ، أنها أقامت علاقة رومانسية مع النجمة السينمائية والتلفزيونية جوي لانسينغ قبل وفاتها عام 1972 عن عمر يناهز 44 عامًا بسبب السرطان.

وتدعي هانتر أنهم أخفوا علاقتهما السرية عن الجميع، متظاهرين بأن هانتر هي "راشيل لانسينغ" - أخت جوي - حتى يتمكنوا من مواصلة علاقتهما سرا، حيث التقت هانتر التي كانت وقتها تبلغ من العمر 20 عامًا مع لانسينغ ذات الـ40 عامًا ، في مجموعة أفلام Bigfoot لعام 1969 ، ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية.

اقرأ أيضـــــــــــــَا

- أسرار خطيرة عن حياة مارلين مونرو وموتها تُكشف للمرة الأولى

وقالت هانتر لقناة فوكس نيوز: "كانت تجلس بجواري تماماً في الوقت التي كانت تصفف شعرها وتضع ماكياجها. وكانت جميلة جدا"، مؤكدة: "لقد كانت مارلين مونرو التلفزيون والتي ظهرت على الكثير من البرامج التلفزيونية في الوقت الذي لم يكن فيه سوى ثلاث محطات فقط".

في نفس العام ، بدأت هانتر العمل كراقصة في ملهى ليلي محلي ودعت لانسينغ لمشاهدة أحد عروضها، حيث تدعي أنها وصلت "مرتدية أفضل ملابسها وشاهدت بعض الرقص قبل أن تنزل عن المسرح وتهمس في أذنها: "أنتِ لا تنتمين إلى هنا ، دعينا نخرج من هنا".

Advertisements

كما تدعي هانتر أن الاثنان عادا إلى منزل لانسينغ واستمعا إلى الموسيقى قبل أن تقبل نجمة التلفزيون هانتر بشكل مفاجئ، مؤكدة لصحيفة فوكس نيوز: "لقد صدمت لأني لم أكن أعرف أن جوي مثلية.. إنها واحدة من تلك الأشياء السحرية التي حدثت هذا اليوم".واوضحت: "لقد كانت متزوجة ثلاث مرات ، وكان لها العديد من الشؤون وكانت تحب الرجال دائمًا. ولكن كان هناك سحرا ما حدث بيننا".

وتدعي هانتر أنها استمرت في علاقتا السرية مع لانسينغ منذ عام 1969 وحتى وفاتها في عام 1972، وفي ذلك الوقت ، كانت لانسينغ متزوجة من زوجها الثالث ، مدير الأعمال ستان تود ,والذي استمر زواجهما حتى توفيت في عام 1972.

قالت هانتر إنهم أبقوا علاقتهما سرية موضحا: "إذا عرف أي شخص في هوليوود علاقنا ، فإن ذلك كان سيدمر حياتها المهنية".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن لانسينغ ، كانت تبلغ من العمر 14 عامًا فقط عندما تم الكشف عنها وتوقيعها في مدرسة المواهب في إم جي إم وتم تعيينها من قبل كاتب أو تلفزيون بوب كامينغز أثناء حضوره لجامعة كاليفورنيا.

ثم أمضت إجازتها الكبرى ، حيث لعبت دور شيرلي سوانسون في فيلم "Love That Bob" من عام 1955 حتى عام 1959 ، حيث قفزت إلى الشهرة في الخمسينيات إلى جانب أمثال مارلين مونرو وجين مانسفيلد ومامي فان دورين.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- آخر "جلسة تصوير" لمارلين مونرو للبيع في مزاد علني

- أسرار خطيرة عن حياة مارلين مونرو وموتها تُكشف للمرة الأولى