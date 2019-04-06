شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم بين "صانع الأحلام" و"محمد حسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة مى سليم من تصوير مشاهدها فى المسلسل اللبنانى "صانع الأحلام"، الذى سيتم عرضه على أكثر من قناة فضائية عربية فى موسم رمضان المقبل، حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، والتى تجسد فيه شخصية "مصممة أزياء".

مسلسل "صانع الأحلام" يشارك فى بطولته بجانب مى سليم كل من أروى جودة، مكسيم خليل، جيسى عبدو، طونى عيسى، جهاد سعد، إيلى مترى، من تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبد العزيز.

ومن ناحية أخرى قالت مى سليم إنها أوشكت على انتهاء تصوير مشاهدها فى فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد، مشيرة إلى أنه يتبقى لها يوم واحد فقط وتنتهى تماماً من التصوير، حيث تجسد شخصية مديرة فندق ضمن أحداث الفيلم.

فيلم "محمد حسين"، يدور فى إطار كوميدي حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، والعمل من إخراج محمد على، وتأليف شريف عادل، وبطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وسمير صبرى، وغيرهم من النجوم.