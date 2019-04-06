شاهد.. برومو أغنية "النسيان" لـ أحمد جمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد جمال برومو أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "النسيان" من كلمات نورالدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وهندسة صوتية محمد صقروالأغنية ضمن أغنيات ألبومه الجديد، المقرر طرحه فى موسم صيف المقبل 2019 . Advertisements

يذكرأن آخر أعمال أحمد جمال أغنية "توكلنا على الله"، وهى من كلمات محمود عبد الله ومن ألحان مصطفى شوقى، فكرة وتوزيع أمير محروس، وتأتى فى إطار استعداد جمال لألبومه الجديد الذى يضع اللمسات النهائية له حاليا، مع انتهائه من معظم الأغانى كى يكون جاهزا للطرح خلال العام الجارى.

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