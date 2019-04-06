شكرا لقرائتكم خبر عن تامر هجرس يقابل دنيا سمير غانم فى "من أول نظرة" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انضم الفنان تامر هجرس إلى فريق عمل مسلسل "من أول نظرة" الذى يشارك فى بطولته مجموعة من الفنانين أولهم دنيا سميرغانم ومن المقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل .

فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قال تامر هجرس : انتهيت من تصويرعدد من المشاهد الخاصة بي داخل مدينة الانتاج الاعلامى والتي جمعتني ببطلة العمل النجمة دنيا سمير غانم، حيث أشارك فى 15 حلقة ضمن الأحداث وأشار أنه يراهن على هذا الدور بقوة خلال الماراثون الرمضانى، وقال أنه متواجد حاليا فى الجونة وسيعود خلال أيام لاستكمال تصوير باقى مشاهده فى المسلسل .

مسلسل "من أول نظرة" معتمد على 3 قصص مختلفة، ويشارك فى بطولة الـ10 حلقات الأولى محمد سلام وشيماء سيف وعمرو وهبة، للمخرج خالد الحلفاوى، إنتاج سينرجى وهشام كمال، كما يظهر الإعلامى رامى رضوان زوج بطلة العمل في المسلسل ومعه هشام جمال وأوس أوس إلى جانب النجم الكبير سميرغانم ودلال عبد العزيز وبيومى فؤاد.

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وتعود دنيا سمير غانم إلى الدراما الرمضانية فى 2019 بعدما غابت العام الماضى، حيث قدمت 3 مسلسلات متتالية من بطولتها بدأتها بـ"لهفة" إخراج معتز التونى عام 2015، و"نيللى وشريهان" إخراج أحمد الجندى عام 2016، و"فى اللالا لاند" عام 2017.

وكان آخر أعمال تامر هجرس فى الدراما مسلسل "مأمون وشركاه" الذى تم طرحه منذ حوالى عامين وشارك فى بطولته مع الزعيم عادل امام .