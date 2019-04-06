شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. تامر حسنى يتوج كأفضل مطرب عربى فى حفل جوائز "موريكس دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوج الليلة النجم تامر حسنى بلقب أفضل مطرب عربى لعام 2018، بعد نجاج ألبومه الأخير "عيش بشوقك" بحفل جوائز "الموريكس دور" فى لبنان، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم الوطن العربى، المقرر إقامته مساء اليوم السبت فى بيروت، كما حصل على جائزة تقديرية استثنائية كونه أنجح فنان جمع بين الطرب والتمثيل معا.

وأحيا حسنى حفلا غنائيا ضخما فى إحدى الأكادميات الخاصة أمس، وحقق الحفل نجاحجا كبيرا، بحضور الآلاف من طلاب الأكاديمة، حيث حرص على حضور الحفل ما يقرب من 160 ألف منتفرج من محبى ومعجبى تامر.

كما حصلت النجمة أنغام على لقب أفضل مطربة عربية، بعد نجاح ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا"، ومن المقرر أن تتسلم الجائزة فى نفس الحفل مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم.

يشار إلى أنه من المقرر أن يحيى تامر حفلًا ضخمًا فى السعودية يوم 18 أبريل الجارى، ويعد هذا الحفل هو الأول له فى الرياض والرابع بالمملكة بعدما قدم 3 حفلات خلال الفترة الماضية وحظيت كل الحفلات بحضور جماهيرى ضخم.