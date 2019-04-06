شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة قبلات بين أنغام وزوجها..أحمد إبراهيم: "يارب ابقى وش الخير عليها دايما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المطربة أنغام، فى وصلة غزل وقبلات مع زوجها الملحن الموسيقى أحمد إبراهيم، وذلك فى مقطع فيديوجديد بعد إعلان زواجهما الشهر الماضى، حيث نشر الإعلامى اللبنانى ربيع هنيدى، مقطع فيديو التقطه للفنانة أنغام وزوجها، والذى ظهر فيه الثنائى وهما يتغزلان فى بعضهما.

ووجه أحمد إبراهيم، بعض الغزل عن ألبوم انغام الأخير والجائزة التى حصدتها، قائلاً "أنا مش شايف إن في جائزة ممكن تبقي قد أنغام، أنغام بتاريخها دا كله محتاجة ألف جائزة، فمبروك عليهم هما أنغام، ومبروك على فريق العمل الجائزة، ويارب ابقي وش الخير عليها دائماً كدا".

وأهدت أنغام زوجها قبلة على وصفه لها وكلامه عن ألبومها، وسرعان ما طالبه هنيدي برد القبلة وكان رده "هى عارفة بس ما مفيش جائزة تبقي قدها ولا 50 ألف بوسة تقدر تكفيها".

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وأحيت أنغام حفلين مؤخراً الأول فى الكويت بعد طرح ألبومها الأخير "حالة خاصة جداً" مباشرة، حيث احتفلت به للمرة الأولى فى هذا الحفل، وبعده أحيت حفل بأحد الفنادق الكبرى فى الإسكندرية وغنت فيه أغانى البومها الجديد الذى كتب قصة حبها مع الموزع أحمد ابراهيم وانتهت بالزاوج لاسيما وأنهما تعاونا فى 6 أغانى من الألبوم.

وتحيى أنغام حفلتها القادمة فى دار الأوبرا المصرية فى حفل عيد الربيع يوم الأحد الموافق 28 إبريل الجارى، على المسرح الكبير الساعة 8 مساء، مع الأوركسترا بقيادة المايسترو هانى فرحات.



