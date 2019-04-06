شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسر جلال مع أبطال "لمس أكتاف" داخل اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده فى مسلسل "لمس أكتاف"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وننشر صور من كواليس العمل للفنان فتحى عبد الوهاب تجمعه بالفنانة حنان مطاوع التى تجسد دور زوجته خلال الأحداث، وصورة أخرى تجمعه بالفنان محمد عز الذى يجسد دور شقيقه فى المسلسل، وصور لبطل العمل مع الفنانة إيمان العاصى وباقى فريق العمل داخل الكواليس.

وانتهى أبطال المسلسل من تصوير ما يقرب من 15 حلقة، حيث إن المسلسل يعد من أول الأعمال التى بدأت التصوير فى وقت مبكر.













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ويجسد جلال دور مصارع يعتزل مهنته بسبب إصابته وبعدها يدخل السجن لاتهامه فى قضية قتل، حتى يتورط مع المافيا وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق. ويجسد عبد الوهاب دور مهم ومحورى فى العمل، حيث يكون الراعى الرسمى الرياضى والممول لياسر جلال من خلال السفريات التى يسافرها الأخير لبطولة المصارعة، حتى يتورط ياسر مع عصابة المافيا، والعمل من إنتاج شركة سينرجى.













المسلسل يعد من أقوى المسلسلات فى الموسم الدرامى 2019، حيث ينتظر الجمهورقوة الصراع المشتعله بين النجمين ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، خاصة أن الأحداث تتسم بالسخونه والإثارة من الوهله الأولى.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، محمد عز، محمد عز، هاجر الشرنوبى، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.