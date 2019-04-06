الارشيف / فن ومشاهير

شاهد ياسر جلال مع أبطال "لمس أكتاف" داخل اللوكيشن

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسر جلال مع أبطال "لمس أكتاف" داخل اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده فى مسلسل "لمس أكتاف"، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وننشر صور من كواليس العمل للفنان فتحى عبد الوهاب تجمعه بالفنانة حنان مطاوع التى تجسد دور زوجته خلال الأحداث، وصورة أخرى تجمعه بالفنان محمد عز الذى يجسد دور شقيقه فى المسلسل، وصور لبطل العمل مع الفنانة إيمان العاصى وباقى فريق العمل داخل الكواليس.

56325207_432430750861056_585186476581453824_n

 

وانتهى أبطال المسلسل من تصوير ما يقرب من 15 حلقة، حيث إن المسلسل يعد من أول الأعمال التى بدأت التصوير فى وقت مبكر.

 

56387478_632306553900184_4086429823277203456_n
 
56422311_2594336203915112_5853198761181839360_n
 
56427020_350103758943699_8912531668661698560_n
 

 

Advertisements
56847950_376779756251111_2926936090994540544_n
 

 

1

ويجسد جلال دور مصارع يعتزل مهنته بسبب إصابته وبعدها يدخل السجن لاتهامه فى قضية قتل، حتى يتورط مع المافيا وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

ويجسد عبد الوهاب دور مهم ومحورى فى العمل، حيث يكون الراعى الرسمى الرياضى والممول لياسر جلال من خلال السفريات التى يسافرها الأخير لبطولة المصارعة، حتى يتورط ياسر مع عصابة المافيا، والعمل من إنتاج شركة سينرجى.

56178659_323504218352043_5601149399985029120_n
 
56232375_1249349338556540_2064739720063090688_n

 

56232418_436743920228583_8800418981988007936_n
 
56236232_1253362064821791_3397409454298234880_n
 

المسلسل يعد من أقوى المسلسلات فى الموسم الدرامى 2019، حيث ينتظر الجمهورقوة الصراع المشتعله بين النجمين ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، خاصة أن الأحداث تتسم بالسخونه والإثارة من الوهله الأولى.

56281649_337197407149204_8891080514631368704_n

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، محمد عز، محمد عز، هاجر الشرنوبى، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى، وتدور أحداث العمل حول حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل للحياة العملية بطرق أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ياسر جلال مع أبطال "لمس أكتاف" داخل اللوكيشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا