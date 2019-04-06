"بيفهموا أنوثة المرأة غلط وبحب أبقى منكوشة".. تصريحات سماح أنور لـ"تحيا الستات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

استضافت الإعلامية راغدة شلهوب، في حلقة جديدة من برنامجها "تحيا الستات" المعروض على قناة النهار، الفنانة سماح أنور، والتي تحدثت عن حياتها الشخصية وتطرقت لجوانب كثيرة. وفي السطور التالية نستعرض أبرز التصريحات التي جاءت على لسانها..

- قالت الفنانة سماح أنور، إن المجتمع الشرقي يفهم أنوثة المرأة بشكل خاطئ، موضحة: "أنوثة الست بتتفهم غلط، والناس بتتعامل معاها غلط، وشوفت دا كتير في الوسط الفني".

- كشفت أنها لا ترغب كثيرا في وضع "مكياج"، "أوقات بحب أبقى منكوشة زي الراجل مبينزل من بيته وهو مش عايز يحلق دقنه، وببقى مرتاحة مع ده جدا".

- كشفت أن أسرتها لم تميز بينها وبين شقيقها، قائلة "جابوله موتوسيكل وجابولي موتوسيكل عشان نروح بيه المدرسة".

Advertisements

- أوضحت أن في صغرها كانت تتمنى أن تكون رجلا، قائلة: "عشان أبقى حرة أكتر، ولو كنت راجل كنت هبقى جنتل مان.. وكنت بقول ليه يارب مخلقتنيش راجل".

- قدمت نصيحة للرجل بأن يظل بجانب المرأة ليس بالجسد فقط ولكن بالاحتواء، وأن يجعلها شريكًا له في كل شيء، فالمرأة عندما تحب يصبح الرجل كل حياتها.

- أوضحت أنها نجحت في تجربة الصداقة مع الرجال، ولكنها فشلت بالتعامل مع الرجل باعتباره حبيب بسبب اختياراتها الخاطئة.

- وأضافت أنها كانت عكس زميلاتها، الذين يتحدثن كثيرا عن العلاقات العاطفية، وأنا كنت الوحيدة التي تحب لعب الكرة.