محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة الكشكي:
تشهد فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اليوم السبت، عرض المسرحية الكندية "أخر 15 ثانية"، في تمام الخامسة والنصف مساءً.
وفي تمام الساعة التاسعة مساءً، يشاهد الحضور العرض الأردني الشرفي "سأموت في المنفى" للفنان والمخرج غنام غنام، والذي يُعرض للمرة الثالثة في مصر، بعد مشاركته الأولى بالدورة الثانية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وبعدها بجامعة القاهرة، والعرض من إخراج وتأليف وتمثيل غنام غنام.
ويقدم العرض نموذجًا لمعاناة الفلسطينيين الذين شُردوا وهُجروا من بلادهم إلى المنفى، واشتياقهم للأرض والوطن والتمسك بحق العودة إليها مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. عرض "سأموت في المنفى" و"أخر 15 ثانية" في "شرم الشيخ للمسرح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.