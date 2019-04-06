محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل، الفيلم الكوميدي "ضغط عالي" للفنان نضال الشافعي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه، إيراد قُدر بـ34 ألفًا و84 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام "91 ألفًا و571 جنيهًا".
"ضغط عالي" تأليف محمود صابر، إخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة نضال الشافعي، آيتن عامر، لطفي لبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر في 3 أيام.. إيرادات "ضغط عالي" تقترب من 100 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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