في 3 أيام.. إيرادات "ضغط عالي" تقترب من 100 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل، الفيلم الكوميدي "ضغط عالي" للفنان نضال الشافعي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه، إيراد قُدر بـ34 ألفًا و84 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام "91 ألفًا و571 جنيهًا".

"ضغط عالي" تأليف محمود صابر، إخراج عبدالعزيز حشاد، بطولة نضال الشافعي، آيتن عامر، لطفي لبيب.