دلال عبدالعزيز: "قالولي سمير غانم مبيتجوزش".. والأخير: "تزوجتها عشان خاطر الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

استضاف الفنان أمير كرارة، في حلقة جديدة من برنامجه "سهرانين" المعروض على قناة ON E، الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، للحديث عن ذكرياتهما مع الفنانين الكبار وقصة حبهما وارتباطهما، الذي أثمر عن ابنتيهما دنيا وإيمي سمير غانم.

ونعرض لكما في السطور التالية أبرز ما جاء خلال الحلقة..

- كشفت الفنانة دلال عبدالعزيز، إن قصة حبها وزواجها من الفنان سمير غانم كانت مشهورة في الوسط الفني، قائلة: "القصة بتاعتنا مشهورة وكل الممثلين الكبار قالولي سيبك منه مبيتجوزش"، وأوضحت أن عدد من الممثلين الكبار منهم محمود مرسي، عبدالمنعم مدبولي، محمود المليجي، المخرج يحيى العلمي وجورج سيدهم نصحوها بالابتعاد عنه.

- وأضافت دلال "كنا بنصور فيلم يارب ولد وده كان أول فيلم ليا والملك فريد شوقي راح اتكلم معاه وقوله ما تتجوزها هي زي القمر أهه".

- وقال سمير رديت علي الملك فريد شوقي وقلت له "خلاص هاتجوزها عشان خاطرك".

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- واشار سمير إلى أن عيد ميلادهما في يومين متتاليين، وقالت دلال: "أول هدية لها من زوجها سمير قبل الزواج كانت بالطو شيك، تقريبا صعبت عليه علشان الدنيا كانت برد".

- دلال "سمير غانم شقي وطول عمره دمه خفيف والبنات بتجري وراه"، ورد قائلا: "طيش شباب".

- عبر الفنان سمير غانم، عن حبه لابنتيه قائلا إن زوجته كافأته بأحلى هدية، وأفضل نجمتين في العالم "إيمي ودنيا"، لتستكملان مسيرتي الفنية وتقدمان محتوى فني ودرامي جيد جدا.

- كشف سمير غانم أنه سلم مسؤولية زواج ابنتيه لزوجته دلال "سلمت دلال موضوع جواز البنات بقرا الفاتحة مع العريس ومليش في موضوع اتفاقات مصاريف الزواج".

- وتابعت دلال "رامي رضوان وحسن الرداد، بيحبوني جدا ومعودة البنات منذ صغرهم عدم خروج أي مشاكل بينهم وإفشاء أسرارهم العائلية لأي شخص أخر ويحلوها ما بينهم".

- أشارت دلال أن لديها حفيدة وحيدة عندها 4 سنوات، من ابنتها دنيا، مضيفة أن دنيا مهتمة بابنتها جدًا.