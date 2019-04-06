بعد إساءة فجر السعيد.. شاهد: رد بلقيس لوالدها أمام الجمهور على المسرح

لم تتمالك الفنانة بلقيس نفسها أول مساء أمس خلال وجودها على المسرح مع والدها الفنان أحمد فتحي، فقالت له بصوتٍ عالٍ، قبل أن يعانقها ويقبلها “لا عاش ولا كان اللي يغلط عليك”، الامر الذي فسّره كثيرون، أنّه رد مباشر على الإعلاميّة الكويتية فجر السعيد التي سخرت من والدها.

وكانت فجر السعيد، قد شنت هجوماً على الموسيقار اليمني أحمد فتحي والد بلقيس، في برنامجها “هنا الكويت”، رداً على كلام قال فيه بأنه ملك العود وليس عبادي الجوهر، وقالت موجهة كلامها إليه ” إسترح، وإنشغل بعودك. أنت بارع وتجيد العزف وابنتك تجيد الغناء، وهي أصبحت إماراتية، وإن شاء الله تصبح مثلها، ولكن لو جمعناكما معاً فإنكما لا تساويان رنة من عود الجوهر”، داعية إياه لإلتزام حدوده.

يشار إلى أنّ الفنانة بلقيس كانت قد إحيت بالأمس مع والدها الموسيقار أحمد فتحي، سهرة غنائية على المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، بعد جلسة حوارية نظّمها المركز، وتحدث فيها أحمد فتحي عن مسيرته الفنية.