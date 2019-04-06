نفت الممثلة والإعلامية الإماراتية رؤى الصبّان، إجرائها أيّة عمليات تجميل طوال حياتها.
وقالت رؤى لمن يروّجون لمثل هذه الأفكار: ” ما أدري ليش كل من يخرج على الشاشة يقولون إنه مسوي عمليات تجميل. ”
وتابعتْ: ” هذه فكرة خاطئة، حتى إن الفنانات اللاتي يخرجن بتصريحات يقولن فيها مين ما سوى تجميل، أقول لهن هذا خطأ، كل واحد يتكلم عن نفسه. ”
وأضافت: ” أنا واحدة حالفة عليّ أمي ألا أغير شيء في وجهي، وتتشاجر معي بسبب ذلك، والشيء الوحيد الذي سويته هو ابتسامتي”.
واختتمت: ” بالنسبة لقناعاتي الدينية أي تغيير في وجهي حرام، وأنا لا أفتي في شيء ولكن هذه قناعات لأن الله أعطاني أفضل صورة، فلماذا أتدخل فيها؟ ”
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رؤى الصبّان تنفي إجرائها أية عملية تجميل: أمي حالفة عليّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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