بالفيديو.. رؤى الصبّان تنفي إجرائها أية عملية تجميل: أمي حالفة عليّ

نفت الممثلة والإعلامية الإماراتية رؤى الصبّان، إجرائها أيّة عمليات تجميل طوال حياتها.

وقالت رؤى لمن يروّجون لمثل هذه الأفكار: ” ما أدري ليش كل من يخرج على الشاشة يقولون إنه مسوي عمليات تجميل. ”

وتابعتْ: ” هذه فكرة خاطئة، حتى إن الفنانات اللاتي يخرجن بتصريحات يقولن فيها مين ما سوى تجميل، أقول لهن هذا خطأ، كل واحد يتكلم عن نفسه. ”

وأضافت: ” أنا واحدة حالفة عليّ أمي ألا أغير شيء في وجهي، وتتشاجر معي بسبب ذلك، والشيء الوحيد الذي سويته هو ابتسامتي”.

واختتمت: ” بالنسبة لقناعاتي الدينية أي تغيير في وجهي حرام، وأنا لا أفتي في شيء ولكن هذه قناعات لأن الله أعطاني أفضل صورة، فلماذا أتدخل فيها؟ ”