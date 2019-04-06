الثلاثاء.. شادي مؤنس يحتفل بإطلاق ألبوم "ترانفيل" بدار الأوبرا

يستعد الفنان شادي مؤنس للإحتفال بإطلاق ألبوم "ترانفيل"، من خلال حفل غنائي كبير يحيه علي خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المتوقع أن يقدم مؤنس بالحفل باقة متنوعة من أجمل أغاني الألبوم الجديد، منها، "كلمتين لمصر، تيجي تروح، بدون إنذار، باب الهوى"، وغيرها من



جدير بالذكر أن المطرب الكبير علي الحجار سيكون ضيف شرف الحفل، الذي تعاون معه من خلال أغنيات مثل "ليه الطريق"، و "أغنية "قبل ما نتواعد"، من ألحان شادي مؤنس، تأليف مايكل عادل، توزيع رفيق عدلي. مساءً.ومن المتوقع أن يقدم مؤنس بالحفل باقة متنوعة من أجمل أغاني الألبوم الجديد، منها، "كلمتين لمصر، تيجي تروح، بدون إنذار، باب الهوى"، وغيرها منالأغنيات التي ستكون بمثابة مفاجأة لجمهوره ومحبيه.جدير بالذكر أن المطرب الكبير علي الحجار سيكون ضيف شرف الحفل، الذي تعاون معه من خلال أغنيات مثل "ليه الطريق"، و "أغنية "قبل ما نتواعد"، من ألحان شادي مؤنس، تأليف مايكل عادل، توزيع رفيق عدلي.

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