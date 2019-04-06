محمد نور يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في كندا

يحيي المطرب محمد نور، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمناسبة أعياد الربيع، وذلك يوم الأحد 28 الموافق أبريل من الشهر الجارى فى دولة كندا.
ومن المقرر أن يقدم "نور" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة منها "وش السعد، مسا
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدة عالية على السوشيال ميديا.
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