الأحد.. فرقة كومبارس تعرض رفقًا بالقوارير ضمن مهرجان أفاق

تستعد فرقة كومبارس للفنون لعرض مسرحية "رفقًا بالقوارير" ضمن فعاليات مهرجان آفاق، علي خشبة مسرح تياترو آفاق، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 21 أبريل، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويشارك في بطولة العرض كل من مصطفي سليم، محمد صبري، كريم جمال، عمرو محمد، علي سعد، أحمد خالد، آدم حسن، محمود شمس، حسن جاد، محمود فتحي، أحمد

حداد، أسمهان عماد، هايدي حسن، نور مسعد، نور عبدالمنعم، إنجي حمدي، إسراء حمدي، شيرا عاطف، تأليف وإخراج محمد حسن.يذكر أن مسرحية "رفقًا بالقوارير"، هي مسرحية اجتماعية تتناول المشاكل الزوجية وبعض القضايا الجدلية وكيفية حلها في إطار كوميدي.