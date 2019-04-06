شاهد.. رامي عياش يستعد لطرح بالأفراح بعد ساعات

أعلن المطرب رامي عياش عن اقتراب موعد طرح أغنيته الجديدة بعنوان "بالأفراح"، بعد ساعات من الآن، وذلك علي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وكتب عياش عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات تويتر: "استمعوا إلى أغنية بالأفراح حصريا على قناتي الخاصة على اليوتيوب.. السادسة مساء بتوقيت بيروت".



جدير بالذكر أن رامي عياش طرح قبل ساعات أحدث أغنياته بعنوان "أم الدنيا" إهداءً لمصر، من ألحانه، كلمات سليم عساف، وتوزيع داني حلو، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب" الذى يشمل 10 أغانى مختلفة تتنوع ما بين اللهجة المصرية واللبنانية. بموقع التغريدات تويتر: "استمعوا إلى أغنية بالأفراح حصريا على قناتي الخاصة على اليوتيوب.. السادسة مساء بتوقيت بيروت".جدير بالذكر أن رامي عياش طرح قبل ساعات أحدث أغنياته بعنوان "أم الدنيا" إهداءً لمصر، من ألحانه، كلمات سليم عساف، وتوزيع داني حلو، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "قصة حب" الذى يشمل 10 أغانى مختلفة تتنوع ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.

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