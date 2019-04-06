شاهد.. صور جديدة من حفل تامر حسني على مسرح المنارة

أشعل الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخمًا بالأمس، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، وسط حضور جماهيري كبير.



ونشر تامر مجموعة صور من الحفل، الذي تألق فيه بأجمل أغانيه التي تنوعت بين الجديد و القديم، وأشعلت جمهوره بالحماس، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "إنستجرام".



وعلق حسني علي الصور قائلًا: "حضور وتنظيم ورقي يُدرّس.. شكرا إدارة وشباب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوچيا والنقل البحري.. شكرا لكل الجماهير الكريمة".



وتابع: "ميلاد جديد لمستوى عالمي آخر في تنظيم الحفلات على ارض مصر

.. شكراً تامر يحيى ، ياسر الحريري، أحمد عصام.. وليد الحريري.. تامر فوزي.. عاصم السيد.. شهير.. أندرو فريد البيطار .. مايسه نصر وفرقتها.. صلاح جوده.. محمد حامد وفرقتي الموسيقيه ومدير أعمالي اخويا الأكبر حسام حسني".يذكر أن رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى اللواء الدكتور إسماعيل عبد الغفار، قام بتكريم الفنان تامر حسني، و سلمه درع الأكاديمية .