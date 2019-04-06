الليلة.. ميدو عادل وشقيقاته ضيوف برنامج "واحد من الناس"

يحل كل من الفنان محمد عادل، وشقيقاته "فاطمة وحنان"، ضيوف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وذلك مساء اليوم السبت.

ومن المقرر أن يكشفا شقيقاته خلال الحلقة عن موهبتهم في التمثيل والغناء، كما يتحدثون أيضًا عن تفاصيل مثيرة لذكريات الطفولة

وحياتهم الشخصية بعيدًا عن الفن.

ويذكر أن برنامج "واحد من الناس"، يُقدمه عمرو الليثي، أيام "السبت والأحد والاثنين"، عبر شبكة تليفزيون "النهار"، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.