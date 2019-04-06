شاهد: طفل يحمل صديقه المريض طيلة 6 سنوات بالصين

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 03:02 مساءً - ينقل الطفل شو البالغ من العمر 12 عاما صديقه تشانغ الذي يعاني من حالة عضلية منعته من المشي إلى المدرسة على ظهره كل يوم ذهابا وإيابا. وبين الدروس، يساعده في تناول الطعام ويبقى معه طوال الوقت.
ورغم المهمة الشاقة على عاتق شو إلا أنه سعيد بالقيام ذلك، ويعتقد أن من واجبه مساعدة صديقه.
وشخصت حالة الطفل الصيني تشانغ عندما كان في الرابعة من عمره حيث تبين أنه مصاب بحالة مرضية جعلته لا يتحكم في عضلات ساقه وبالتالي لا يستطيع السير، تُعرف باسم “الوهن العضلي الوَبيل”.
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