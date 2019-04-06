صور.. الفنانة البحرينية زينب العسكري تتخلى عن الحجاب بعد عشر سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري جمهورها بنشرها صورة حديثة لها، ظهرت فيها بدون حجاب.

الفنانة المعتزلة ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، مع إحدى بناتها، وكانت تضع وشاح صغير على رأسها كشف عن أغلب شعرها، مما كشف تخليها عن حجابها.

زينب أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: ” وش بقى من الغلا في عيوني لأجل اعطيك يا كامل الزين والزين هبة من الله الحلا بنظرتك صعب وصفه في المزايين يانعمة الرحمن يافرحة الأيام والسنين”.

الفنانة نشرت صورة أخرى لها ظهرت فيها دون حجاب، وعلقت غليها بقولها: “يا مرآةً الحياة كمً يغرينا سحر بروازك الذهبي الجميل كمً نعشق صدق انعكاس تعابيرنا فيك في أعماقكً نرسم ابتسامه صادقة من الصميم ،،،في انعكاسك نخبئ ضعفنا ونعلن تمردنا على عالم متناقض غريب”.

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وأضافت: “رغم اختلاف ملامحنا،،ظروفنا،،لحظاتنا،، سحرها يجذبنا لها دون قيود ،،فحذار احبتي ان نعشق جمال المظهر وننسى جمال الجوهر والمضمون ،،، وحذاري من عشقا لها يصيبنا بهلوسة الذات وجنون الغرور (خاطرة من قلبي لكم)”.

ظهور الفنانة البحرينية المعتزلة بدون حجاب دفع جمهورها للتساؤل إن كانت هذه خطوة أولى لعودتها لمجال التمثيل من جديد.

يذكر أن زينب العسكري كانت قد ابتعدت عن الوسط الفني في العام 2008 وكان مسلسل “لعنة امرأة” آخر أعمالها على الشاشة، وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، ولديها منه ثلاثة بنات هن «الزين» و«الحلا» و”الغلا”.

ودائما ما كانت تنشر صورها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تضع حجاب على رأسها.