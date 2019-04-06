أصالة تتألق في جلسة تصوير استثنائية مع ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية أصالة لجلسة تصوير خاصة جداً مع ابنتها الكبرى شام، بعدسة المصور محمود عبدالسلام لصالح إحدى المجلات.

أصالة نسقت «لوك» أنيق متوافق مع ابنتها من الأبيض والأسود، وكان لافتاً اختيار الفنانة وابنتها للنظارة كإكسسوار، كما اتخذت المطربة السورية ونجلتها أوضاعاً دافئة، كشفت عن مدى ارتباطهما واختلاف علاقتهما، حيث دائماً ما تصف شام علاقتها بوالدتها بالصداقة ولا تحددها في إطار الأمومة فقط.

الإطلالة الثانية لأصالة وابنتها كانت أكثر أناقة، حيث ظهرت فيها الفنانة السورية بفستان أبيض بسيك، ونسقت معه «جاكيت» جينز من نفس اللون، في الوقت الذي اختارت فيه شام «جيب» بيضاء من قماش الـ«تول»، ونسقت معها «جاكيت» جلدي أزرق أنيق.

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يُذكر أن أصالة انجبت شام وشقيقها خالد من زوجها السابق، رجل الأعمال السوري أيمن الذهبي، بينما تزوجت الفنانة السورية من المخرج طارق العريان عام 2006، وأنجبت منه طفليها التوأم “آدم وعلي” عام 2011.

من ناحة أخرى، احتفلت أصالة مؤخرا بطرح أغنية جديدة بعنوان «غمض أوي» بمشاركة فريق «بساطة» ضمن ألبوم الفريق الجديد «حواديتنا»، وهي من كلمات إيرين يوسف، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع فهد، وهي ثاني تجربة للنجمة السورية مع الفرقة الغنائية المصرية بعد أغنية «تساهيل».

كما اطلقت أصالة حديثاً كليب جديد، لأغنية «بنت أكابر»، وهي من ألحان محمود الخيامي، وكلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع علي فتح الله.