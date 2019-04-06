داليا البحيري تُنهي أزمتها وتنجو من عقوبة الحبس لعامين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهت الفنانة المصرية، داليا البحيري، اليوم السبت، أزمة التهرب الضريبي بعد أن صدر حكم ضدها بالحبس عامين لإخفائها إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب في مصر.
وقدمت البحيري إلى القضاء المصري الأوراق التي تفيد تصالحها مع هيئة الضرائب المصرية، وتسديد الأموال المستحقة عليها، ودفع الغرامة المستحقة.
وبعد إطلاع هيئة المحكمة بجنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار كمال مسعود، على الأوراق المقدمة، والتأكد من صحتها، قضت اليوم السبت، بانقضاء الدعوة المقامة ضد الفنانة داليا البحيري.
وكانت داليا البحيري حضرت اليوم جلسة النطق بالحكم وانقضاء الدعوى.
وأحالت نيابة التهرب الضريبي، في وقت سابق ملف اتهام الفنانة داليا البحيري للمحاكمة، والتي قضت المحكمة بمعاقبتها عامين، لاتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب.
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