نوال الزغبي تغني تتر "بروفا" في رمضان.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المغنية اللبنانية، نوال الزغبي، عن بدء تحضيراتها لغناء تتر مسلسل "بروفا"، الذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل، إذ شاركت متابعيها عبر حسابها على "تويتر"، بصورة جمعتها بالفنانة ماغي بوغصن، والمنتج جمال سنّان.
وعلقت نوال على الصورة قائلًة: "بلشنا التحضيرات، تتر مسلسل بروفا، رمضان ٢٠١٩، قريبًا"، لافتًة إلى أن التعاون سيكون مع شركة إيغل فيلم للإنتاج، إلا أنها لم تُفصح، عن اسم الأغنية.
ويُعد هذا التعاون هو الثاني بين نوال وإيغل، بعد تعاونهما في تتر مسلسل "حبة كاراميل" الذي عُرض في رمضان 2017.
وينتمي مسلسل "بروفا" للنوع الكوميدي- الاجتماعي، سيناريو، يمْ مشهدي، وإخراج رشا شربتجي، ويشارك فيه ماغي بو غصن، أحمد فهمي، ريتا حرب، فيفيان أنطونيوس، نهلا داوود، وغيرهم.
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