"سعيد" تُحيي الحلقة المباشرة الرابعة من "الزمن الجميل"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة سميرة سعيد الحلقة الرابعة من مرحلة العروض المباشرة في برنامج الزمن الجميل التي كُرِّمَ فيها الراحلين الكبيرين وديع الصافي وفايزة أحمد وغادر في نهايتها المشترك العراقي يوسف الصميدعي. وهو برنامج المسابقات الغنائي الطربي الذي تعرضه قناة "أبوظبي" مساء كل يوم جمعة.



واحتفت الحلقة بمسيرة "الصافي وأحمد"، حيث قدم المتسابقون مجموعة من أجمل أغنياتهما الخالدة على المسرح الوطني بأبوظبي برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد طه. فيما تميزت الحلقة بحضور "سعيد" التي أضفت تألقها على المسرح بمسيرتها الغنائية الحافلة التي عاصرت فيها عمالقة الزمن الجميل. حيث قدمت ثلاثة أغنيات هي "يالطيف يالطيف"، و"يا ابن الحلال"، و"قال جاني بعد يومين" وأطربت الجمهور الحاضر الذي صفق لها بحرارة.

ووجه المتسابقون قبل بداية الأداء رسائل مؤثرة صادقة إلى وطنهم من قلب "قصر الوطن" في أبوظبي، عبّروا فيها عن حبهم للوطن واعتزازهم بانتمائهم إليه وامتنانهم لما قدمه لهم ويقدمه كل يوم. فيما شهدت الحلقة تقديم خمس أغنيات للعملاق وديع الصافي، بدأت مع المتسابق المصري محمد شطا الليلة بغناء "على الله تعود" وموال من مواويل الصافي، ومن ثم قدم المشترك علي المديدي أغنية "جنات"، ليقدّم بعده السعودي موسى المعيدي أغنية "عندك بحرية"، فيما غنّى المتسابق الفلسطيني أحمد عباسي أغنية "قتلوني عيونها السود" وختمها أيوب التيجاني بتأدية أغنية "على رمش عيونها".

واحتفى يوسف الصميدعي بالراحلة فايزة أحمد بتقديم أغنية "حمال الاسية"، وشاركته ذلك صابرين النجيلي بتقديم أغنية "قالوللي هان الود عليه"، ليليهما اليمني عمر ياسين بأداء أغنية "انت وبس الي حبيبي".

واختارت لجنة التحكيم المكونة من أنغام، مروان خوري وأسما لمنور وضع المشتركين أيوب التيجاني وأحمد عباسي ومحمد شطا في منطقة الأمان التي ستحميهم من الإقصاء في حال الحصول على أقل عدد من الأصوات، وذلك نظراً لتميزهم وقوة أدائهم في الحلقة.

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ونال أحمد عباسي المركز الأول من حيث تصويت الجمهور في نهاية الحلقة، حيث حصل على 29% من إجمالي الأصوات، تلاه في المركز الثاني عمر ياسين بنسبة 26%، وموسى معيدي في المركز الثالث بنسبة 14%، وتلاه علي المديدي بنسبة 10%، وصابرين النجيلي بنسبة 6%، وأيوب التيجاني بنسبة 6% أيضاً، ومحمد شطا بنسبة 4%، لتنتهي رحلة يوسف الصميدعي بأقل نسبة تصويت والتي بلغت 3%.

يُذكر أن المشتركين المتأهلين تجاوزوا مراحل عدة، تضمنت تجارب مليئة بالتحدي، وعملت على صقل مواهبهم ليصلوا إلى هذه المرحلة التي يفصل بينها وبين تحقيق حلمهم في الفوز بلقب البرنامج أسابيع قليلة. وذلك بعد تقييم التطور الذي طرأ على مواهبهم الغنائية في تأدية الطرب الأصيل من قبل لجنة التحكيم. علماً أنهم يحصلون على دعم من مدربين متخصصين وأساتذة في الغناء العربي ليطوروا مواهبهم الغنائية في سبيل تعزيز فرصهم للفوز بالبرنامج.

هذا وينفرد برنامج "الزمن الجميل" عن باقي برامج الهواة بتقديمة لمحتوى غنائي يركز على المواهب الغنائية الطربية القادرة على تقديم أداء غنائي مماثل للذي قدمه النجوم القدامى أمثال "أم كلثوم" و"صباح فخري" و"محمد عبده" ليأخذوا الجمهور في رحلة إلى الزمن الجميل. وهو ينسجم مع مستهدفات أبوظبي للإعلام الرامية إلى توفير المحتوى الهادف الذي يحاكي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع، ويقدم لهم باقة من البرامج المتنوعة، من بينها الفنية التي تتناسب مع القيم والعادات الاجتماعية المحلية، وتعكس أجمل صورة عن واقع الفنون في العالم العربي.



