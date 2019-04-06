ماجدة الرومي: وجدت السعادة مع بسطاء الصعيد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي مساء أمس حفلاً حاشداً في القاهرة خُصِّصَت عائداته لصالح الأعمال الخيرية لقرى الصعيد الفقيرة التي زارتها قبيل الحفل. وعبّرت في الفيلم التسجيلي_ الذي استبق صعودها على المسرح وعُرِضَت فيه لقطات من زيارتها للقرى الأكثر فقراً في الإقصر_ عن سعادتها بوجودها مع المواطنين البسطاء.

وأكدت أنها لم تعِش هذا الفرح حتى في أكبر الحفلات، مشيرةً إلى أنها إنسانة قبل أن تكون فنانة، فيما ظهرت في اللقطات وهي تتحدث عن فرح هؤلاء الناس بأشياءٍ بسيطة جعلتهم يشعرون بأنهم امتلكوا الكون.

وتحدثت الفنانة إلهام شاهين عن إنسانية "الرومي وحبها الكبير لمصر مشيرةً إلى أن والدتها مصرية من بورسعيد. الأمر الذي أكدت "الرومي" عليه فور صعودها على المسرح متعهدة مع الله ان تكون صوتاً لمن لا صوت له.

وأكدت الرومي أن ما استوقفها كان القناعة والبساطة التي وجدتها في سكان الصعيد الذين يعيشون بسعادة رغم امكانياتهم القليلة. مشيرةً إلى أن ما يحدث في البلاد العربية سيناريوهات مستوردة.

وذكرت أنها عندما دخلت إلى منزلٍ متهالك ومعدوم سألت السيدة عما ينقصها فردت بقناعة ورضا عليها مؤكدة على أن هذه هي مصر التي تُبنى بسواعد أبنائها وتحبها من قلبها.

وخلال حديثها في الحفل أكدت أن أسوأ ما حدث في حياتها كان حرب لبنان التي آلمتها كثيراً. مشيرةً إلى أنها لا تصدق ما حصل في وطنها.

وفاجأت الحضور بتقديم أغنية "مفترق الطرق" من فيلم عودة الإبن الضال التي لم تقدمها منذ فترة طويلة، فيما صعدت على المسرح بأغنية "حي على الفلاح" للفنان الراحل محمد عبد الوهاب، لتنطلق بعدها بمجموعةٍ من الأغاني المميزة منها "لا تسأل"، "اعتزلت الغرام"، "غني للحب"، "عيناك"، "اسمع قلبي"، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور قبل أن تختتم الحفل على أنغام "احلف بسماها وبترابها" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. حيث حرصت على تقبيل العلم المصري على المسرح وسط تصفيقٍ حاد من الحضور.

وشهد الحفل الذي نظمته جمعية خيرية حضور عدد كبير من الفنانين والاعلاميين والشخصيات العامة، فيما تسلمت الفنانة اللبنانية تكريماً خاصاً تقديراً لموقفها الإنساني في التبرع بإحياء الحفل.