بيومي فؤاد يشارك حسن حسني ولطفي لبيب

كشف الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بالاشتراك في فيلم "خيال مآته" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حلمي، قائلًا: "العمل يدور في اطار كوميدي اجتماعي مختلف ، ويتم تناوله بشكل مختلف تماما، ولم يتم تناوله من قبل في السينما".

أما عن دوره فأكد فؤاد في تصريح خاص لـ"لايف ستايل" "أقدم شخصية مختلفة تماما عمل قدمته من قبل وهو يعتبر أكثر من شخصية في دور واحد فأقوم بأكثر من وظيفة واكثر من شكل، وفي الحقيقة العمل قوي للغاية واتنمى ان يحوز على أعجاب الجمهور والنقاد".

ويجري حاليًا العمل في مرحلة التصوير ولكنه في سريه تامه ومن النجوم المشاركين في العمل الفنان أحمد حلمي، منه شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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