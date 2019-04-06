شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور إريانا جراند غير راضٍ عن كليبها MONOPOLY.. ونسب المشاهدة الدليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت نسبة مشاهدة كليب "MONOPOLY" للنجمة العالمية إريانا جراند وفيكتوريا مونيه إلى 13 مليون مشاهدة وذلك خلال 5 أيام فقط على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وهى نسب مشاهدة قليلة بالنسبة لجراند التى تصل عادة كليباتها إلى أرقام قياسية فى الأيام الأولى منذ طرحها، وهو الأمر الذى رفضه جمهور النجمة الشابة البالغة من العمر 25 عاما.

يذكر أن كليب " MONOPOLY " الذى أخرجه الفريدو فلورس وريكي الفاريز ، جعل النجمة إريانا محط لإثارة الكثير من الجدل وذلك بسبب أنها غنت " I like women and men yeah "، وذلك بأغنيتها الجديدة "Monopoly" وهو ما أعطى للكثيرين انطباعا أن جراند تكشف أنها " bisexual "، وهو الأمر الذى من الممكن أن يكمل الصورة لعلاقات إريانا جراند السابقة، التى تنتهى بسرعة وكأن فى الواقع إريانا "bisexual"، وهى نقطة الخلاف مع الرجال الذى دخلت معهم فى علاقة لتكون النتيجة هى انتهاء علاقتها بهم.



اريانا جراند

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اريانا جراند



من الكليب



من الكليب



من الكليب