شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل تشارك فى "الملك لير".. وتصور "لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة الشابة ثراء جبيل، لـ"الخليج 365"، إنها انضمت لأبطال العرض المسرحى "الملك لير"، للنجم الكبير يحيى الفخرانى، المقرر انطلاق عرضها يوم 10 أبريل الجارى، مشيرة إلى أنها ستقدم شخصية "ريجان" ضمن أحداث المسرحية، لافتة إلى أنها بدأت بالفعل البروفات النهائية قبل العرض، للاندماج مع فريق العمل.

وفى سياق آخر تشارك ثراء فى بطولة مسلسل "لآخر نفس" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، وتجسد شخصية "نهى" فتاة تمر بظروف صعبة خلال أحداث المسلسل، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى.

مسرحية "الملك لير" من إخراج تامر كرم، ويشارك فى بطولتها رانيا فريد شوقى، أحمد فؤاد سليم، نهى عابدين، فاروق الفيشاوى، هبة مجدى، نضال الشافعى، ناصر سيف، أيمن الشيوى، أحمد عزمى، محمد فهيم.

يشار إلى أن مسلسل "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبدالوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، ومصطفى حشيش، من تأليف أمين جمال، عبد الله حسن، وطارق الكاشف، وإخراج حسام على.