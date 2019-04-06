شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. فيلم US يحصد 184 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم US لنجمة الأوسكار الشهيرة لوبيتا نيونجو يحصد النجاحات فى شتى أنحاء العالم، فقد استطاع فيلم الرعب الذى أثار الجدل خلال الفترة الماضية أن يحقق إيرادات وصلت لـ184.8 مليون دولار أمريكى حول العالم. فيلم الرعب US يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم لوبيتا نيونجو واليزابيث موس وتيم هيديكر وهو من تأليف وإخراج جوردان بيل، ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن تتحول الإجازة إلى جحيم مخيف. Advertisements

من فيلم us

من فيلم us

من فيلم us

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