شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يحيى حفل شم النسيم فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد نور لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات شم النسيم وأعياد الربيع، يوم الأحد 28 أبريل الجارى فى دولة كندا، ومن المقرر أن يقدم نور خلال الحفل بغناء أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الجديد "مسا مسا"، حسبما صرح لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى طرح محمد نور فيديو كليب جديدة يحمل اسم "وش السعد"، فى عيد الحب، والأغنية من كلمات محمد البدرى، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وهندسة صوت محمود عزت، وإخراج هيثم حسن.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".