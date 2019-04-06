شكرا لقرائتكم خبر عن فى حب الخير.. ماجدة الرومى بعد حفل مصر: عاهدت الله أن ألبى أى دعوة إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة اللبنانية ماجدة الرومى، عن سعادتها بإقامة حفل خيرى لصالح القرى الفقيرة فى مصر، مؤكدة أنها عاهدت الله على تلبية أى دعوة لأى مهمة إنسانية.



ماجدة الرومى تقبل العلم المصرى

وقالت ماجدة "لبيت الدعوة وجئت إلى مصر، لأنى عاهدت الله أن ألبى دائمآ - ما استطعت - أى دعوة لأى مهمة إنسانية تتوجه لى من أى بلد عربى أو جهة خيرية".



ماجدة الرومى

وأضافت ماجدة الرومى: "حينما تلقيت الدعوة لإقامة حفلة خيرية ريعها للأرياف المصرية لم أتردد ولا لدقيقة، لا لأنى أبحث عن شهرة على حساب دموع الناس، ولا لأنى أبحث عن معدمين مش موجودين فى لبنان، فالمحرومين والمحتاجين متواجدين فى كل مكان"، واختتمت ماجدة، برسالة للجمهور المصرى، قائلة"من نص قلبى.. بحبكم".



ماجدة الرومى مع علم مصر

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ماجدة الرومى خلال الحفل

أحيت النجمة القديرة ماجدة الرومى، حفلا جماهيريا كامل العدد، على المسرح المكشوف فى التجمع الخامس، حيث بلغ الحضور ما يقرب من 4 آلاف شخص وهو حفل خيرى تذهب عائداته لصالح القرى الأكثر فقرا فى مصر.

وقدمت ماجدة الرومى عددا كبيرا من أغنياتها، منها حى على الفلاح، لون العالم، اسمع قلبى، غنى للحب، متى يأتى السماء، مطرحك قلبى، لا تسأل، اعتزلت الغرام، مفترق الطرق وأحلف بسماها وبترابها.



