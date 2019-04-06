رئيس "أيام قرطاج للمونودراما": "شرم الشيخ للمسرح" مؤثر.. ولهذا غاب "سمها ما شئت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-غادة الكشكي:

عبر الفنان إكرام عزوز رئيس مهرجان أيام قرطاج للمونودراما، عن سعادته بالمشاركة في الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى زيادة المشاركة التونسية في الدورات المقبلة، لأن المهرجان يحظى بتأثير كبير".

وعن سر غياب العرض المسرحي "سمها ما شئت" الذي كان من المقرر عرضه في الدورة الحالية للمهرجان، قال: "كنت متحمس جدًا لمشاركة عرض للمخرج وليد دغسني، وبطولة أماني بلعج، ولكن للأسف عرفت أن التصاريح الأمنية عاقت وصولهم القاهرة".

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واستكمل:" لابد أن تكون مشاركتنا أكبر في هذا الحدث المسرحي الهام، وسأجهز عرضًا لأشارك به في الدورة الخامسة من المهرجان".

وأوضح: "تواجدت تونس أيضًا هذا العام في المهرجان من خلال توقيع النص المسرحي (الروهة) للكاتب التونسي عبدالحليم المسعودي".

وتُقام حاليًا فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، وبحضور عدد كبير من نجوم وصناع المسرح من بينهم الفنان محمد صبحي والقديرة سميحة أيوب والمخرج خالد جلال، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.