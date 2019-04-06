خاص| حقيقة طرح أول ملصق دعائي لـ"مقالب" رامز جلال في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية ملصقًا دعائيًا، أكدوا أنه الأول لبرنامج المقالب الجديد الذي سيطل من خلاله الفنان رامز جلال عبر شاشة MBC مصر في شهر رمضان المُقبل.

وعلم "الخليج 365"، من مصدر داخل مجموعة "MBC" أن القناة لا علاق لها بـ"البوستر"، موضحًا "بوستر مختلق ولا علاقة لنا به، وطريقتنا في الإعلان عن برامجنا معروفة وواضحة وتتم بشكل رسمي ومباشر عبر بياناتنا وصفحاتنا الرسمية".

ويظهر في البوستر المنتشر شخص يرتدي قناعًا مخيفًا ويمسك في يده اليمنى سماعة تليفون، وفي اليد اليسرى فانوس رمضان، مع الإشارة إلى أن البرنامج سيخرج باسم "رامز.. خارج نطاق الخدمة"، وهو الاسم الذي أكد المصدر عدم صحته.