- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية ملصقًا دعائيًا، أكدوا أنه الأول لبرنامج المقالب الجديد الذي سيطل من خلاله الفنان رامز جلال عبر شاشة MBC مصر في شهر رمضان المُقبل.
وعلم "الخليج 365"، من مصدر داخل مجموعة "MBC" أن القناة لا علاق لها بـ"البوستر"، موضحًا "بوستر مختلق ولا علاقة لنا به، وطريقتنا في الإعلان عن برامجنا معروفة وواضحة وتتم بشكل رسمي ومباشر عبر بياناتنا وصفحاتنا الرسمية".
ويظهر في البوستر المنتشر شخص يرتدي قناعًا مخيفًا ويمسك في يده اليمنى سماعة تليفون، وفي اليد اليسرى فانوس رمضان، مع الإشارة إلى أن البرنامج سيخرج باسم "رامز.. خارج نطاق الخدمة"، وهو الاسم الذي أكد المصدر عدم صحته.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| حقيقة طرح أول ملصق دعائي لـ"مقالب" رامز جلال في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.