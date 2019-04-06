بالفيديو: مودل روز تكشف عن إصاباتها بمرض جلدي

كشف الفاشينيستا مودل روز عن إصابتها بمرض جلدي، مشيرة إلى أن هذا المرض يدفعها إلى اللجوء إلى التسمير من أجل توحيد لونها.

وقالت ” مودل روز ” بمقطع فيديو نشرته على ” إنستجرام ” ، أنها مُصابة بمرض جلدي ليس البهاق وأنه يسبب تقشر بشرتها، مبينة أن لون بشرتها الأساسي أبيض.

وأثار هذا الفيديو الجدل بين المتابعين؛ بسبب طبيعة هذا المرض وتساءلوا عن سببه.