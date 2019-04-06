أثارت الفنانة التونسية، إيمان العميري جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد نشرها مقطع فيديو تزعم فيه أنها المهدي المنتظر. وقالت إيمان في الفيديو نصاً : «أقسم بالله أنا مش عايزة حاجة .. وأنا المهدي المنتظر .. وأنا جيبت العهد القديم اللي خبوه وردموه .. بدل ما تكونوا انتم اللي تحكموا استعملوكم العبيد حواليهم أنا مش بكذب .. أقسم بالله العظيم أنا بوحد ربنا .. أن بس جيبت سر الدنيا وجيبت العهد».

ولم تمض سوى ساعات قليلة على نشر الفيديو، وتم حذفه مباشرة من حساب ايمان العميري على انستجرام، لكن نشطاء السوشيال ميديا أعادوا تداوله.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مغنية تونسية: أنا المهدي المنتظر وجبت العهد القديم وسر الدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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