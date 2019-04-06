شاهد: أسماء لمنور بالقفطان المغربي وماجد المهندس يُمتّع الجمهور في حفلهما بالسعودية

أطلّت النجمة المغربية أسماء لمنور، لأول مرة على جمهورها في المملكة العربية السعودية، بالقفطان المغربي، لتُقدّم لهم على المسرح أفضل أغانيها. وامتلأتْ قاعة الحفل الذي استقبله فندق الفورسيزونز بالرياض، ونظّمته شركة روتانا، بالكثير من مُحبّي المطربة المغربية، حيث قدّمت لهم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة. وتفاعل الجمهور مع أغنية ألبومها “أوساط النجوم”، التي غنتها للمرة الأولى “لايف”، بالمملكة، كما غنّت: “كل ما لمحتك، كل يوم، أراهم عليه”، وغيرها. وأكّدت أسماء، على فخرها وسعادتها كأول مغربية تُغني في الرياض، كما قالت للجمهور: “أنا مرتبكة، كإني أول مرة أغني مش عارفة ليش”. وفي كلمتها، قبل الحفل، أعربتْ أسماء لمنور، عن سعادتها بالحفل، مشيرةً إلى أن الحفل لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر “السوشيال ميديا”.

وتابعت، في تصريحاتٍ لها على هامش الحفل، أنها تتشرّف بأن روتانا أعطتها الفرصة كي تعيش النهضة الثقافية التي تعيشها السعودية، مضيفةً: “أنا عشت موسيقاها وفنها وأخذت منه، وجاء اليوم الذي أُقدم فيه حفلًا لجمهورها”. وفي الفقرة الثانية من الحفل، صعد، النجم العراقي، ماجد المهندس، مسرح الحفل، وقدّم “البرنس”، لجمهوره باقة من أجمل أغنياته، منها: “نحبك روحي، مرماي، غيرك فلا، حكم ضميرك”، وغيرها. وخلف الكواليس، اجتمع الثنائي ماجد وأسماء، حيث استقبلها الأول قائلًا: “سوما يا سوما، وحشتيني”، وقابلته أسماء بترحاب كبير، وأضاف ماجد، “شرف كبير لي، أن ألتقي، بأسماء في الحفل واصفًا صوتها بـ”الملائكي”.