بالصور.. ماجده الرومي تتألق في حفلها الخيري بالقاهرة

تألقت المطربة اللبنانية ماجده الرومي، في الحفل السنوي الخيري لمؤسسة راعي مصر، الذي أحيته أمس الجمعة، بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي، علي خشبة المسرح المكشوف بكايرو فيستيفال في التجمع الخامس.



بدأت الرومي الحفل بتوجيه التحية للجمهور المصري، ثم قدمت أولي أغاني الحفل "حي على الفلاح"، و أتبعتها بعدد من الأغاني الرائعة منها "لون العالم، اسمع قلبى، غنى للحب، متى يأتى السماء، مطرحك قلبى، لا تسأل، اعتزلت الغرام، مفترق الطرق، وأحلف بسماها وبترابها".



أحييت ماجده الرومي الحفل وسط عدد ضخم من

الجمهور، بالإضافة لمجموعة من نجوم الفن والإعلام منهم إلهام شاهين، هاني رمزي، السيناريست تامر حبيب، المخرجة إيناس الدغيدي، الإعلامى وائل الابراشى، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، وغيرهم.وقد علقت ماجده الرومي عن الحفل وتجربتها مع مؤسسة راعي مصر، فقالت عبر حسابها بموقع تويتر: "حينما تلقيت دعوة من جمعية راعي مصر لاقامة حفلة خيرية ريعها للارياف المصرية لم أتردد ولا لدقيقة.. لا لأني أبحثعن شهرة على حساب دموع الناس.. ولا لأني أبحث عن معدمين مش موجودين في لبنان.. فالمحرومين والمحتاجين متواجدين في كل مكان".وتابعت: "لبيت الدعوة وجئت الى مصر لاني عاهدت الله أن ألبي دائمآ (ما استطعت) أي دعوة لأي مهمة انسانية تتوجه لي من أي بلد عربي أو جهة خيرية".جدير بالذكر أن الفنانة ماجدة الرومي قامت مؤخرًا بزيارة لمدينة الأقصر، لدعم القرى الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، من خلال توفير المساعدات والقوافل الطبية لتلك القرى، ضمن برنامجها الخيري، مع مؤسسة "راعي مصر"، حيث بدأت جولاتها الخيرية بزيارة لدار العجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت بتوزيع الملابس الجديدة بنفسها علي بعض أطفال الأسر الفقيرة.