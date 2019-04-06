شاهد.. إسراء عبدالفتاح تهنئ سارة درزاوي بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

هنأت الفنانة إسراء عبدالفتاح، صديقتها الفنانة سارة درزاوي نجمة مسرح مصر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". "انستجرام". ونشرت "عبدالفتاح" صورة تجمعها بسارة قائلة :" كل سنة وأنتي طيبة يا سوسو وعقبال ١٠٠٠٠٠٠٠٠ سنة ونفضل أخوات وأصحاب علي طول يا حبيبتي وربنا يعملك كل حاجة نفسك فيها". وتفاعل الجمهور مع المنشور مهنئينها بعيد ميلادها ومتمنيين لهما دوام النجاح والتفوق في حياتهما الشخصية والفنية.

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